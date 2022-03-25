- 25 Mar 2022 - 07:36 G: 25 Mar 2022 - 07:41

Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi?

Survivor All Star 2022 yarışması, izleyenleri de elenen yarışmacılar hakkında daha çok merak ettirir hale gelmiş bulunuyor. Sizde heyecanın doruklara çıktığı Survivor All Star yarışmasında Berkan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Birleşme partisi öncesi hızlı elemeler ile yarışmacılarına teker teker veda etmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, izleyenleri de elenen yarışmacılar hakkında daha çok merak ettirir hale gelmiş bulunuyor. Peki, Survivor’da Berkan elendi mi? Berkan Karabulut eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Berkan elendi mi? İşte, detaylar…

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25 Mar 2022 - 07:36 - Survivor 2022

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