Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?

Şu aralar Mert Öcal ile aşk yaşadığı iddiaları ile sıkça gündeme gelen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sude Burcu, Mert Öcal’ın elenmesinin ardından sık sık elenmek istemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Bu hafta bir eleme daha geçirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının seyircisi, Sude Burcu’nun bu söylemlerinin ardından yarışmacının elenip, elenmediğini merak eder hale geldi. Peki, Survivor’da Sude elendi mi? Sude Burcu eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Sude elendi mi? İşte, detaylar…