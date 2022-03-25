Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?
urvivor All Star 2022 yarışmacısı Sude Burcu, Mert Öcal’ın elenmesinin ardından sık sık elenmek istemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Bu hafta bir eleme daha geçirmiş olan Survivor All Star 2022'de Sude ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şu aralar Mert Öcal ile aşk yaşadığı iddiaları ile sıkça gündeme gelen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sude Burcu, Mert Öcal’ın elenmesinin ardından sık sık elenmek istemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Bu hafta bir eleme daha geçirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının seyircisi, Sude Burcu’nun bu söylemlerinin ardından yarışmacının elenip, elenmediğini merak eder hale geldi. Peki, Survivor’da Sude elendi mi? Sude Burcu eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Sude elendi mi? İşte, detaylar…
25 Mar 2022 - 07:40 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.