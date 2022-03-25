- 25 Mar 2022 - 07:44 G: 25 Mar 2022 - 07:49

Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi?

Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda da yer aldı. Takım arkadaşları ile sürekli olarak çatışma halinde olan Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok eleme potasına giren ve en çok sürgün kampına giden isimlerinden biri oldu. Sizde Yasin ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Özellikle katıldığı yarışmalarda girdiği polemikler ile internet ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri haline gelmiş olan Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda da yer aldı. Takım arkadaşları ile sürekli olarak çatışma halinde olan Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok eleme potasına giren ve en çok sürgün kampına giden isimlerinden biri oldu. Şimdilerde hızlı eleme turuna geçmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasından Yasin Obuz’un elenip, elenmediği ise, yarışmanın izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Peki, Survivor’da Yasin elendi! Yasin Obuz eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Yasin elendi mi? İşte, detaylar…

25 Mar 2022 - 07:44 - Survivor 2022

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