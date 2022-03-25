Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük kıyamet Acun Ilıcalı’nın sözleriyle resmen koptu! Yarışmayı bir ismin bıraktığını açıklayan Acun Ilıcalı, takım arkadaşlarının yerle yeksan olduğunu resmen duyurdu. Sonuçlarında hiç iç açıcı olmadığı gündeme gelince o ismin yarışmadan çekildiği doğrulandı! Peki, hangi yarışmacı hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oynayan yarışmacılar daha sonra ise takımlara ayrılarak; Acun Medya’ya karşı voleybol maçı yapmışlardı. Kazanan takımsa Acun Medya olmuştu. Yayınlanan bölümden hemen sonra yenide bölüm fragmanı yayınlandı ve seyirciler neye uğradığını şaşırdı! Bir yarışmacının yarışmadan çekildiğini duyuran Acun Ilıcalı, herkesi şok etti! Peki, hangi isim yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.