- 25 Mar 2022 - 09:06 G: 25 Mar 2022 - 09:09

Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük kıyamet Acun Ilıcalı’nın sözleriyle resmen koptu! Yarışmayı bir ismin bıraktığını açıklayan Acun Ilıcalı, takım arkadaşlarının yerle yeksan olduğunu resmen duyurdu. Sonuçlarında hiç iç açıcı olmadığı gündeme gelince o ismin yarışmadan çekildiği doğrulandı! Peki, hangi yarışmacı hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oynayan yarışmacılar daha sonra ise takımlara ayrılarak; Acun Medya’ya karşı voleybol maçı yapmışlardı. Kazanan takımsa Acun Medya olmuştu. Yayınlanan bölümden hemen sonra yenide bölüm fragmanı yayınlandı ve seyirciler neye uğradığını şaşırdı! Bir yarışmacının yarışmadan çekildiğini duyuran Acun Ilıcalı, herkesi şok etti! Peki, hangi isim yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Mar 2022 - 09:06 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer… mask
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer…
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor!
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı… mask
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı…
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı! mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı!
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay! mask
Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay!
Yargı Dizisinin Ceylin’i Göbeğine Kadar Açık Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Göbeğine Kadar Açık Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev…
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Şok Etti! Güzellik Yorumları Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz… mask
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Şok Etti! Güzellik Yorumları Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz…
“Seda Sayan’ın Tek Kızı” Deniyordu! Solmaz Çiros'un Son Hali 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Seda Sayan Tanıyamayacak! Ağzı, Yüzü... “Yok Artık” mask
“Seda Sayan’ın Tek Kızı” Deniyordu! Solmaz Çiros'un Son Hali 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Seda Sayan Tanıyamayacak! Ağzı, Yüzü... “Yok Artık”
Survivor Ünlüler Takımı Adada Sopayla Birbirine Girdi! Saç Baş, Küfür Hakaret! Kameralar Anbean Kaydetti; Ortalık Yıkıldı! “Yok Artık” mask
Survivor Ünlüler Takımı Adada Sopayla Birbirine Girdi! Saç Baş, Küfür Hakaret! Kameralar Anbean Kaydetti; Ortalık Yıkıldı! “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi? mask
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi?
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi? mask
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi? mask
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi?
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi? mask
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi? mask
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi?
25 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status