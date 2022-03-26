Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Mar 2022 - 00:14

Survivor'da O İsim Yarışmayı Bıraktı, İstanbul'a Dönüyor! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük kıyamet Acun Ilıcalı’nın sözleriyle resmen koptu! Yarışmayı bir ismin bıraktığını açıklayan Acun Ilıcalı, takım arkadaşlarının yerle yeksan olduğunu resmen duyurdu. Sonuçlarında hiç iç açıcı olmadığı gündeme gelince o ismin yarışmadan çekildiği doğrulandı! Peki, hangi yarışmacı hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı?