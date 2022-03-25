- 25 Mar 2022 - 09:27 G: 25 Mar 2022 - 10:19

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un doğum günü partisi için giydiği kıyafet olay yarattı. Birçok kişi tepki göstererek; “iki çocuk annesi kadınsın! ” yorumlarında bulundu. Bu yorumları umursamayan Buse Varol ise minileri çekerek nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan boşanma haberleriyle gündemi felaket bir şekilde sallamıştı. Uzun bir süre yan yana gelmeyen ikili birkaç gün sonra el ele görüntülenmişti. Buse Varol ise dün doğum gününü kutladı ve kıyafeti şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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