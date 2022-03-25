Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un doğum günü partisi için giydiği kıyafet olay yarattı. Birçok kişi tepki göstererek; “iki çocuk annesi kadınsın! ” yorumlarında bulundu. Bu yorumları umursamayan Buse Varol ise minileri çekerek nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan boşanma haberleriyle gündemi felaket bir şekilde sallamıştı. Uzun bir süre yan yana gelmeyen ikili birkaç gün sonra el ele görüntülenmişti. Buse Varol ise dün doğum gününü kutladı ve kıyafeti şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.