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25 Mar 2022 - 09:27

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un doğum günü partisi için giydiği kıyafet olay yarattı. Birçok kişi tepki göstererek; “iki çocuk annesi kadınsın! ” yorumlarında bulundu. Bu yorumları umursamayan Buse Varol ise minileri çekerek nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…