Survivor Batuhan Eski Aşkı Aleyna'yı Görünce Dili Tutuldu! Öyle Baktı Ki, “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star’da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanmıştı. Hemen sonra ise Acun Medya ve Survivor All Star arasında bir voleybol maçı yapılmıştı. Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya, İrem Kanan ve geçtiğimiz yılın bomba ismi Aleyna Kalaycıoğlu Acun Medya ekibinde vardı. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu’nu karşısında görünce öyle bir şey yaptı ki…

