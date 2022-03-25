Survivor Batuhan Eski Aşkı Aleyna'yı Görünce Dili Tutuldu! Öyle Baktı Ki, “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk bombası yerle yeksan etti. Batuhan Karacakaya eski aşkını görünce öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Evlenecekleri bile konuşulan iki ismin birbirine karşı aldıkları hamle ise “Hani evlenecektiniz” yorumlarına neden oldu. Öyle ki, ikili arasında tuzlu kahve bile içilmiş; aşkları destan yazmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star’da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanmıştı. Hemen sonra ise Acun Medya ve Survivor All Star arasında bir voleybol maçı yapılmıştı. Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya, İrem Kanan ve geçtiğimiz yılın bomba ismi Aleyna Kalaycıoğlu Acun Medya ekibinde vardı. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu’nu karşısında görünce öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.