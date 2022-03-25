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25 Mar 2022 - 09:58

Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk bombası yerle yeksan etti. Batuhan Karacakaya eski aşkını görünce öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Evlenecekleri bile konuşulan iki ismin birbirine karşı aldıkları hamle ise “Hani evlenecektiniz” yorumlarına neden oldu. Öyle ki, ikili arasında tuzlu kahve bile içilmiş; aşkları destan yazmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?