- 25 Mar 2022 - 09:58 G: 25 Mar 2022 - 10:06

Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk bombası yerle yeksan etti. Batuhan Karacakaya eski aşkını görünce öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Evlenecekleri bile konuşulan iki ismin birbirine karşı aldıkları hamle ise “Hani evlenecektiniz” yorumlarına neden oldu. Öyle ki, ikili arasında tuzlu kahve bile içilmiş; aşkları destan yazmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star’da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanmıştı. Hemen sonra ise Acun Medya ve Survivor All Star arasında bir voleybol maçı yapılmıştı. Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya, İrem Kanan ve geçtiğimiz yılın bomba ismi Aleyna Kalaycıoğlu Acun Medya ekibinde vardı. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu’nu karşısında görünce öyle bir şey yaptı ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Mar 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi? mask
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi?
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi? mask
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi? mask
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi?
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi? mask
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi? mask
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi?
Survivor’da Son Dakika: Turbo Turabi Herkesi Ezip Geçmeye Geliyor!! Acun İmzayı Attırdı; Uçağa Bindi, Gümbür Gümbür … Acun Medya… mask
Survivor’da Son Dakika: Turbo Turabi Herkesi Ezip Geçmeye Geliyor!! Acun İmzayı Attırdı; Uçağa Bindi, Gümbür Gümbür … Acun Medya…
Survivor Ayşe Yarışmasına Veda Etti! Sonuçlar İstediği Gibi Çıkmayınca; Düzce Bileti Alındı! Son 3 Günü 300 Bin Yıl Gibi… Acun Durduramıyor! mask
Survivor Ayşe Yarışmasına Veda Etti! Sonuçlar İstediği Gibi Çıkmayınca; Düzce Bileti Alındı! Son 3 Günü 300 Bin Yıl Gibi… Acun Durduramıyor!
Survivor Nisa, Berkan'ı Yarışmanın Dışına İtiyor! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa, Berkan'ı Yarışmanın Dışına İtiyor! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?
Survivor’da Sema Elendi! Sema Aydemir Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sema Elendi Mi? mask
Survivor’da Sema Elendi! Sema Aydemir Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sema Elendi Mi?
Survivor’da Nagihan Elendi! Nagihan Karadere Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nagihan Elendi Mi? mask
Survivor’da Nagihan Elendi! Nagihan Karadere Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nagihan Elendi Mi?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın Utan!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın Utan!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim… mask
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer… mask
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer…
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor!
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı… mask
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı…
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı! mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı!
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay! mask
Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay!
Yargı Dizisinin Ceylin’i Göbeğine Kadar Açık Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Göbeğine Kadar Açık Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev…
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Şok Etti! Güzellik Yorumları Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz… mask
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Şok Etti! Güzellik Yorumları Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın Utan!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın Utan!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim… mask
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi? mask
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi?
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi? mask
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi? mask
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi?
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi? mask
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status