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25 Mar 2022 - 10:22

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Yaka Silktirdi! “Rezil Adam!” Yüzüne Tükürüldü; Sosyal Medya Ayaklandı! “Seni Toprak Bile Kabul Etmez!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da yaşananlar ağızları açık bıraktı! Sedat’ın yaptıkları milyonları yaka silktirdi! Birçok kişi ise “Rezil adam” yorumunda bulundu ve karşısına olsa yüzüne tüküreceğine dair düşünceler dile getirildi. Sosyal medyayı ayaklandıran Camdaki Kız dizisinde binlerce kişi Sedat için “Seni toprak bile kabul etmez” ifadesine yer verdi. Peki, neler oluyor?