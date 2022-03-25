Camdaki Kız Dizisinde Sedat Yaka Silktirdi! “Rezil Adam!” Yüzüne Tükürüldü; Sosyal Medya Ayaklandı! “Seni Toprak Bile Kabul Etmez!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da yaşananlar ağızları açık bıraktı! Sedat’ın yaptıkları milyonları yaka silktirdi! Birçok kişi ise “Rezil adam” yorumunda bulundu ve karşısına olsa yüzüne tüküreceğine dair düşünceler dile getirildi. Sosyal medyayı ayaklandıran Camdaki Kız dizisinde binlerce kişi Sedat için “Seni toprak bile kabul etmez” ifadesine yer verdi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Son bölümü dün akşam ekranlara gelen Camdaki Kız’da Sedat’ın yaptıkları midelerin bulanmasına neden oldu. Tepkileri arka arkaya alan Camdaki Kız Sedat, sinirleri zıplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.