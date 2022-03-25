- 25 Mar 2022 - 10:22 G: 25 Mar 2022 - 10:27

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Yaka Silktirdi! “Rezil Adam!” Yüzüne Tükürüldü; Sosyal Medya Ayaklandı! “Seni Toprak Bile Kabul Etmez!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da yaşananlar ağızları açık bıraktı! Sedat’ın yaptıkları milyonları yaka silktirdi! Birçok kişi ise “Rezil adam” yorumunda bulundu ve karşısına olsa yüzüne tüküreceğine dair düşünceler dile getirildi. Sosyal medyayı ayaklandıran Camdaki Kız dizisinde binlerce kişi Sedat için “Seni toprak bile kabul etmez” ifadesine yer verdi. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Son bölümü dün akşam ekranlara gelen Camdaki Kız’da Sedat’ın yaptıkları midelerin bulanmasına neden oldu. Tepkileri arka arkaya alan Camdaki Kız Sedat, sinirleri zıplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Mar 2022 - 10:22 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 59. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 25 Mart 2022 59. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 59. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 25 Mart 2022 59. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Aziz Dizisi 19. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Aziz Dizisi 19. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 620. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 620. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 129. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 129. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 24 Mart Mahkum Dizisi 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 24 Mart Mahkum Dizisi 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 58. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star 24 Mart 2022 Eleme Potasına Kim Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 58. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star 24 Mart 2022 Eleme Potasına Kim Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Emanet 344. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 344. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle… mask
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle…
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim… mask
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer… mask
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer…
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor!
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı… mask
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı…
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı! mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı!
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay! mask
Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay!
Yargı Dizisinin Ceylin’i Göbeğine Kadar Açık Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Göbeğine Kadar Açık Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim… mask
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi? mask
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi?
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi? mask
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi? mask
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status