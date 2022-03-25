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25 Mar 2022 - 12:44

Survivor Mert Eleme Sonrası İlk Kez Konuştu! Acun Ilıcalı Delirecek! Günler Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık” Tehditler Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Mert Öcal, tüm dengeleri değiştirdi! Mert Öcal, öyle bir açıklama yaptı ki, Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Elenmesinin ardından ilk kez konuşan Mert Öcal, günler sonra açtı ağzını yumdu gözünü! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o açıklama…