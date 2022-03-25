- 25 Mar 2022 - 12:44 G: 25 Mar 2022 - 12:45

Survivor Mert Eleme Sonrası İlk Kez Konuştu! Acun Ilıcalı Delirecek! Günler Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık” Tehditler Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Mert Öcal, tüm dengeleri değiştirdi! Mert Öcal, öyle bir açıklama yaptı ki, Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Elenmesinin ardından ilk kez konuşan Mert Öcal, günler sonra açtı ağzını yumdu gözünü! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o açıklama…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında hızlı elemelere geçilmişti. Geçtiğimiz hafta Pazar akşamı ise Mert Öcal yarışmaya veda eden isim olmuştu. Yarışmaya veda ederken Sude Burcu’nun yanaklarına öpücüklerini koyan Mert Öcal, seyircilerinin ağzının açık kalmasına neden olmuştu. Olaylı bir şekilde yarışmadan ayrılan Mert Öcal, günler sonra ilk kez açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 12:44 Ankara- Yaşam

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