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25 Mar 2022 - 12:46

Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da yaşanmayacak, akıllara bile gelmeyecek bir olay yaşandı! Ele alınan bir cinayette Survivor Yasin’in adı geçince seyirciler tir tir titredi! Katil zanlısının “Yasin” olması; kafaları allak bullak etti. Survivor Yasin’in az kalsın anlam karışıklığından başı yanıyordu ama gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?