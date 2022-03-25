- 25 Mar 2022 - 12:46 G: 25 Mar 2022 - 13:20

Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da yaşanmayacak, akıllara bile gelmeyecek bir olay yaşandı! Ele alınan bir cinayette Survivor Yasin’in adı geçince seyirciler tir tir titredi! Katil zanlısının “Yasin” olması; kafaları allak bullak etti. Survivor Yasin’in az kalsın anlam karışıklığından başı yanıyordu ama gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

Müge Anlı, programda ele aldığı; kayıp, kaçırılma, aile sorunları ve cinayetlerle milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, seyircilerin tüylerini ürpertiyor. Müge Anlı’nın özellikle son birkaç gündür üzerinde durduğu konu ise 5 aydır ilginç bir şekilde kayıp olan Dursun Zehir olayı… Canlı yayına aylar önce katılan Dursun Zehir’in ailesi uzun bir süredir haber alamayınca Müge Anlı’ya başvurmuştu. Canlı yayında Survivor Yasin için sarf edilen sözlerse şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?

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25 Mar 2022 - 12:46 Ankara- Yaşam

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