İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın Yine Birbirine Girdi! Tuvalet Krizinden Sonra İbo Show Krizi Başladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses arasında yeni bir kriz çıktı! Adeta birbirilerine giren iki isim ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan tuvalet krizinden sonra İbo Show krizi yaşandı ve hayranları yeniden şok ettiler! Demet Akalın, öyle bir açıklama yaptı ki… İşte merak edilen tüm detaylar…
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve ekranların tozunu dumanına katan İbo Show’un her hafta farklı konukları ağırlıyor. Çarşamba akşamı ekranlara gelen İbo Show’un son konukları Ceylan, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Yağız ve Uğur Karakuş gibi birbirinden başarılı isimler olmuştu. Bir küs, bir barışık oldukları bilinen Demet Akalın, öyle bir açıklamada bulundu ki, ağızlar açık kaldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.