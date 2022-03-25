- 25 Mar 2022 - 12:23

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın Yine Birbirine Girdi! Tuvalet Krizinden Sonra İbo Show Krizi Başladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses arasında yeni bir kriz çıktı! Adeta birbirilerine giren iki isim ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan tuvalet krizinden sonra İbo Show krizi yaşandı ve hayranları yeniden şok ettiler! Demet Akalın, öyle bir açıklama yaptı ki… İşte merak edilen tüm detaylar…

STAR TV ekranlarında yayınlanan ve ekranların tozunu dumanına katan İbo Show’un her hafta farklı konukları ağırlıyor. Çarşamba akşamı ekranlara gelen İbo Show’un son konukları Ceylan, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Yağız ve Uğur Karakuş gibi birbirinden başarılı isimler olmuştu. Bir küs, bir barışık oldukları bilinen Demet Akalın, öyle bir açıklamada bulundu ki, ağızlar açık kaldı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Mar 2022 - 12:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Yaka Silktirdi! “Rezil Adam!” Yüzüne Tükürüldü; Sosyal Medya Ayaklandı! “Seni Toprak Bile Kabul Etmez!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Yaka Silktirdi! “Rezil Adam!” Yüzüne Tükürüldü; Sosyal Medya Ayaklandı! “Seni Toprak Bile Kabul Etmez!”
Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Batuhan Eski Aşkını Görünce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Doğum Günü İçin Giydiği Elbise Olay Yarattı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın...!” Kimseyi Umursamadı; Minileri Çekip…
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim… mask
Survivor Yarışmasını Bırakan İsim Belli Oldu! Takım Arkadaşları Yerle Yeksan Olacak; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil! Meğer O İsim…
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer… mask
Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer…
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor!
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı… mask
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı…
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı! mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı!
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Aşkı Zekice Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Her Adımı Mantıkla Atan O Burçlar… mask
Aşkı Zekice Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Her Adımı Mantıkla Atan O Burçlar…
Aşkı Sanal Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Aradığı Aşkı Dizilerde Yaşayan O Burçlar… mask
Aşkı Sanal Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Aradığı Aşkı Dizilerde Yaşayan O Burçlar…
Paraya Para Demeyen Burçlar Hangisidir? İşte Denizde Kum, Onda Para Olan Burçlar… mask
Paraya Para Demeyen Burçlar Hangisidir? İşte Denizde Kum, Onda Para Olan Burçlar…
Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yok Der Ama Her Yerinden Fışkıran O Burçlar… mask
Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yok Der Ama Her Yerinden Fışkıran O Burçlar…
Hep Parasız Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her Gün Meteliğe Kurşun Atan O Burçlar… mask
Hep Parasız Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her Gün Meteliğe Kurşun Atan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status