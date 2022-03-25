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25 Mar 2022 - 12:23

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın Yine Birbirine Girdi! Tuvalet Krizinden Sonra İbo Show Krizi Başladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses arasında yeni bir kriz çıktı! Adeta birbirilerine giren iki isim ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan tuvalet krizinden sonra İbo Show krizi yaşandı ve hayranları yeniden şok ettiler! Demet Akalın, öyle bir açıklama yaptı ki… İşte merak edilen tüm detaylar…