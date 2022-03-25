- 25 Mar 2022 - 12:53 G: 25 Mar 2022 - 13:05

Hande Erçel’den Nefes Kesen Spor Paylaşımı! Mini Taytıyla ve Üzerine Yapışan… “Kerem Kaybettiğine Dön Bak!” Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine fiziğiyle nefesleri kesti. Üzerine yapışan sporcu sütyeni ve minicik sporcu taytıyla bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’in hayranları ise eski sevgilisi Kerem Bürsin’e göndermede bulundular! Alev alev yakan Hande Erçel’e “Kerem dön neyi kaybettiğine bak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV ekranlarında yer alan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kariyerini en büyük çıkışını yapmıştı. Dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezon arasındaki ikili Maldivler’e tatile gitmişti ve tatilde samimi görüntülere yer vermişlerdi. Kısa bir süre ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den sonra Hande Erçel yeni yeni paylaşımlar yapmaya başladı! Son paylaşımı ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

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