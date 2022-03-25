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25 Mar 2022 - 12:53

Hande Erçel’den Nefes Kesen Spor Paylaşımı! Mini Taytıyla ve Üzerine Yapışan… “Kerem Kaybettiğine Dön Bak!” Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine fiziğiyle nefesleri kesti. Üzerine yapışan sporcu sütyeni ve minicik sporcu taytıyla bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’in hayranları ise eski sevgilisi Kerem Bürsin’e göndermede bulundular! Alev alev yakan Hande Erçel’e “Kerem dön neyi kaybettiğine bak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…