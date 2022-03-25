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25 Mar 2022 - 13:25

Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir veda ekranlara gelecek! Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkında yaşanan kriz Barış Murat Yağcı pılını topladı! Aşk acısına dayanamadığına dair yorumlar yapılırken; Acun Ilıcalı’nın ise “Yolun açık olsun” dediği gündeme geldi! Peki, neler oluyor?