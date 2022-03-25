Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir veda ekranlara gelecek! Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkında yaşanan kriz Barış Murat Yağcı pılını topladı! Aşk acısına dayanamadığına dair yorumlar yapılırken; Acun Ilıcalı’nın ise “Yolun açık olsun” dediği gündeme geldi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında tanışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, 7 ay süren bir aşk yaşamışlardı. Evliliğin kıyısından dönen Nisa – Barış çifti bir anda ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı ise Ogeday Girişken’le aşk yaşamaya başlamıştı. Survivor All Star’da birbirlerine uzak duran ikilinin son zamanlarda yakınlaştığı görülürken; Barış Murat Yağcı iddialara göre yarışmadan çekilmek istedi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.