Bazı burçlara sahip olan insanlar aşkta ne olursa olsun geri adım atmamaları ile çevrelerinde tanınıyor. Özellikle bu listede yer alan o burçlar, gerek guruları gerekse mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle hep kusursuz aşkı istiyor. Peki, aşkta her şeyi bir kalemde silen burçlar hangisidir? İşte hatayı affetmeyen o burçlar...