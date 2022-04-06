- 06 Nis 2022 - 22:15

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Sıcak Bastırıyor! “Vay Fıstık!” Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı; Kan Ter İçerisinde Bıraktı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı nefesleri kesti. Minicik bir elbise giyerek iç çamaşırı detayını gösteren Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya, dizideki masum halinin perde arkasında çok çekici bir kadının yattığını gösterdi. Özgü Kaya’nın bu paylaşımına ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranlarından “Yandık be kadın” sözlerini duyan Özgü Kaya, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Özgü Kaya, dizide fırtınalar estiriyor. Türkan karakterine sadece oynamayan aynı zamanda yaşayan Özgü Kaya, oyunculuk yetenekleriyle milyonları kendisine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Özgü Kaya’nın son paylaşımları hayranlarını alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Nis 2022 - 22:15 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ekstra’da Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Murat Özarı Öyle Bir Ağladı Ki, Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığına Şaşırdı! Meğer Perde Arkasında… mask
Survivor Ekstra’da Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Murat Özarı Öyle Bir Ağladı Ki, Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığına Şaşırdı! Meğer Perde Arkasında…
Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım! mask
Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım!
Survivor Ardahan Elendi Ama Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! "Proje Hazır” mask
Survivor Ardahan Elendi Ama Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! "Proje Hazır”
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Error Verdi! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre… mask
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Error Verdi! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre…
Bir Zamanlar Çukurova Dizi Kadrosu Zenginleşti! Demir Yaman’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizi Kadrosu Zenginleşti! Demir Yaman’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
Survivor Ogeday’ı Tek Kalemde Sildi! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek! mask
Survivor Ogeday’ı Tek Kalemde Sildi! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Survivor Batuhan’ın Dayanacak Gücü Kalmadı! Resti Çekti... “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Dayanacak Gücü Kalmadı! Resti Çekti... “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Şok Etti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası… mask
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Şok Etti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ekstra’da Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Murat Özarı Öyle Bir Ağladı Ki, Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığına Şaşırdı! Meğer Perde Arkasında… mask
Survivor Ekstra’da Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Murat Özarı Öyle Bir Ağladı Ki, Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığına Şaşırdı! Meğer Perde Arkasında…
Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım! mask
Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Sıcak Bastırıyor! “Vay Fıstık!” Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Sıcak Bastırıyor! “Vay Fıstık!” Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı; Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Survivor Ardahan Elendi Ama Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! "Proje Hazır” mask
Survivor Ardahan Elendi Ama Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! "Proje Hazır”
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Error Verdi! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre… mask
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Error Verdi! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre…
Bir Zamanlar Çukurova Dizi Kadrosu Zenginleşti! Demir Yaman’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizi Kadrosu Zenginleşti! Demir Yaman’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status