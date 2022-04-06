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06 Nis 2022 - 22:15

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Sıcak Bastırıyor! “Vay Fıstık!” Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı; Kan Ter İçerisinde Bıraktı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı nefesleri kesti. Minicik bir elbise giyerek iç çamaşırı detayını gösteren Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya, dizideki masum halinin perde arkasında çok çekici bir kadının yattığını gösterdi. Özgü Kaya’nın bu paylaşımına ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranlarından “Yandık be kadın” sözlerini duyan Özgü Kaya, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…