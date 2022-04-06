Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Sıcak Bastırıyor! “Vay Fıstık!” Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı; Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı nefesleri kesti. Minicik bir elbise giyerek iç çamaşırı detayını gösteren Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya, dizideki masum halinin perde arkasında çok çekici bir kadının yattığını gösterdi. Özgü Kaya’nın bu paylaşımına ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranlarından “Yandık be kadın” sözlerini duyan Özgü Kaya, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Özgü Kaya, dizide fırtınalar estiriyor. Türkan karakterine sadece oynamayan aynı zamanda yaşayan Özgü Kaya, oyunculuk yetenekleriyle milyonları kendisine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Özgü Kaya’nın son paylaşımları hayranlarını alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.