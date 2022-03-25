- 25 Mar 2022 - 13:53 G: 25 Mar 2022 - 14:00

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Masum Görüntüsünün Arkasında... “Yandık Be Kadın!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı nefesleri kesti. Minicik bir elbise giyerek iç çamaşırı detayını gösteren Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya, dizideki masum halinin perde arkasında çok çekici bir kadının yattığını gösterdi. Özgü Kaya’nın bu paylaşımına ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranlarından “Yandık be kadın” sözlerini duyan Özgü Kaya, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Özgü Kaya, dizide fırtınalar estiriyor. Türkan karakterine sadece oynamayan aynı zamanda yaşayan Özgü Kaya, oyunculuk yetenekleriyle milyonları kendisine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Özgü Kaya’nın son paylaşımları hayranlarını alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 13:53 Ankara- Yaşam

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