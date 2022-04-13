Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Mı Geldi! 13 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber…

Geçtiğimiz haftalarda zam almış olan tütün ve tütün grupları için bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Sigara içen vatandaşlara kötü haber Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan geldi. Zam için tarih veren Özgür Aybaş, o tarihe dikkat çekti! Peki, sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Nisan güncel sigara fiyatları…

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