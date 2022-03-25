- 25 Mar 2022 - 13:51 G: 25 Mar 2022 - 14:03

Sigara Fiyatlarına Yine Bir Zam Geldi! 28 Mart Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber…

Geçtiğimiz haftalarda zam almış olan tütün ve tütün grupları için bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Sigara içen vatandaşlara kötü haber Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan geldi. İşte Sigara fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Geçtiğimiz haftalarda zam almış olan tütün ve tütün grupları için bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Sigara içen vatandaşlara kötü haber Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan geldi. Zam için tarih veren Özgür Aybaş, o tarihe dikkat çekti! Peki, sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart güncel sigara fiyatları…

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25 Mar 2022 - 13:51 - Yaşam

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