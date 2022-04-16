- 16 Nis 2022 - 22:37

Sigaraya Yeni Zam Haberi! Sigaraya Zam Gelecek Mi, Zam Var Mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 15 Nisan Güncel Sigara Fiyatları!

Geçtiğimiz haftalarda zam almış olan tütün ve tütün grupları için bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Sigara içen vatandaşlara kötü haber Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan geldi. İşte Sigara fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Geçtiğimiz haftalarda zam almış olan tütün ve tütün grupları için bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Sigara içen vatandaşlara kötü haber Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan geldi.

Zam için tarih veren Özgür Aybaş, o tarihe dikkat çekti! Peki, sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan güncel sigara fiyatları…

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL

Sigaraya Zamları Sonrası En Ucuz En Pahalı Liste Yayınlandı!

Nisan ayında yapılan en son sigara zamları sonrası en ucuz sigara 23.50 TL Olurken, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

21,50 TL'ye Satılan sigara 23,50 TL Oldu.

22 TL'ye Satılan sigara 24 TL oldu.

23 TL'ye Satılan sigara 25 TL oldu.

24 TL'ye Satılan sigara 26 TL oldu.

25 TL'ye Satılan sigara 27 TL oldu.

25,50 TL'ye Satılan sigara 27,50 TL oldu.

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16 Nis 2022 - 22:37 Ankara- Yaşam

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