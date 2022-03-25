Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer…

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Mısırlı İş İnsanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyuran Şeyma Subaşı’nın yas süreci kısa sürdü. Şeyma Subaşı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia eden Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz isimli programda ilginç açıklamalara imza attı. Seren Serengil’in Şeyma Subaşı ile olduğunu iddia ettiği isim ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı? Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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