Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer…
Şeyma Subaşı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia eden Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz isimli programda ilginç açıklamalara imza attı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Mısırlı İş İnsanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyuran Şeyma Subaşı’nın yas süreci kısa sürdü. Şeyma Subaşı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia eden Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz isimli programda ilginç açıklamalara imza attı. Seren Serengil’in Şeyma Subaşı ile olduğunu iddia ettiği isim ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı? Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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25 Mar 2022 - 14:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.