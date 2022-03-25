Teşkilat Dizisinde Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı! Seyircilere Kötü Haber Gelebilir…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinde işler bir hayli karıştı. Geçtiğimiz hafta başrollerinden birine veda eden Teşkilat dizisi, o karakterin öldüğünü resmen duyurdu! İşte Teşkilat dizisinden son detaylar...
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinde işler bir hayli karıştı. Geçtiğimiz hafta başrollerinden birine veda eden Teşkilat dizisi, o karakterin öldüğünü resmen duyurdu! Merak ile takip edilen Teşkilat dizisinin yayınlanan 40. yeni bölüm fragmanı ise, vedaların artacağının sinyalini verdi! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...
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25 Mar 2022 - 14:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.