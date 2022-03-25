Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla'nın Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı...

Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Acun Ilıcalı 23 yaşındaki güzel sevgilisi Ayla Çağla ile hayatına dolu dizgin devam ediyor. Son zamanlarda Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star ve kurduğu futbol takımından dolayı çok yoğun olması ikilinin gözlerden uzak kalmasına neden olmuştu.

Ayla Çağla Altunkaya zaman zaman magazin gündemini alt üst ederken en son estetiksiz halleri ile sarsmıştı. Fakat bu sefer ortaya öyle şeyler çıktı ki kimse inanamadı. Ayla Çağla Altunkaya’nın gerçek mesleğini görenler şok üstüne şok yaşayacaklar.

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