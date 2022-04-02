Yasak Elma Dizisinin Başrol Oyuncusu Yeni Projesiyle Fırtınalar Estirecek Hazır Olun! Eda Ece Ayrılıyor... Aslı Enver İle Yeni Diziye Başlıyor! Yıldız Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki…

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinden seyircisini bir sevindirecek bir de üzecek haber geldi. Geçtiğimiz hafta reytinglerin zirvesine bir kez daha oturan Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’nin yeni bir diziden teklif aldığı ortaya çıktı. Eda Ece’nin Yasak Elma dizisinden ayrılıp, ayrılmayacağı merak ile beklenirken; seyircisinin cevap aradığı o soruya yanıt da gecikmedi! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisinin son bölümünde ne oldu? Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...