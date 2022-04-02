Yasak Elma Dizisinin Başrol Oyuncusu Yeni Projesiyle Fırtınalar Estirecek Hazır Olun! Eda Ece Ayrılıyor... Aslı Enver İle Yeni Diziye Başlıyor! Yıldız Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki…
Geçtiğimiz hafta reytinglerin zirvesine bir kez daha oturan Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’nin yeni bir diziden teklif aldığı ortaya çıktı. İşte Eda Ece ve yeni projesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinden seyircisini bir sevindirecek bir de üzecek haber geldi. Geçtiğimiz hafta reytinglerin zirvesine bir kez daha oturan Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’nin yeni bir diziden teklif aldığı ortaya çıktı. Eda Ece’nin Yasak Elma dizisinden ayrılıp, ayrılmayacağı merak ile beklenirken; seyircisinin cevap aradığı o soruya yanıt da gecikmedi! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisinin son bölümünde ne oldu? Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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02 Nis 2022 - 22:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.