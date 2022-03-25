- 25 Mar 2022 - 17:42

Baba Dizisine Skandal İsim! Tolga Sarıtaş Şok İçerisinde Kalacak; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Kilidi Bozmaya Geliyor…

Show TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Baba, her geçen gün aldığı reyting rakamlarını katlayarak, ekranlardaki yerini sağlamlaştırmaya başladı. İşte Baba dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Show TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Baba, her geçen gün aldığı reyting rakamlarını katlayarak, ekranlardaki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Bu hafta seyircisinin karşısına büyük bir sürpriz ile çıkacak olan Baba dizisi, herkesin çok sevdiği bir isim ile anlaştı. Usta oyuncu kadrosuna bir yeni isim ile daha anlaşan Baba dizisi, o ismi kadrosuna transfer etti! Peki, Baba dizisinde neler oluyor? Baba dizisinin son bölümünde ne oldu? Baba dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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25 Mar 2022 - 17:42 - Dizi Haberleri

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