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25 Mar 2022 - 14:25

Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda beklenen son yaklaştı. Dizide önce insanların beğenisini sonra da nefretini kazanan Meryem karakterinin diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir ters köşe geldi ki, seyirci adeta göbek atmaya başladı! Birçok kişi ise “Sonunda kurtulduk nankörden” yorumlarını dile getirdi! Peki, neler oluyor?