- 25 Mar 2022 - 14:25 G: 25 Mar 2022 - 14:35

Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda beklenen son yaklaştı. Dizide önce insanların beğenisini sonra da nefretini kazanan Meryem karakterinin diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir ters köşe geldi ki, seyirci adeta göbek atmaya başladı! Birçok kişi ise “Sonunda kurtulduk nankörden” yorumlarını dile getirdi! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar ve Nazlı Pınar Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Rıfat, deliler gibi aşık olduğu kadınla evleneceğinin mutluluğunu yaşarken; Meryem ise iki arada bir derede kalmıştı. Peki, Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu?

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25 Mar 2022 - 14:25 Ankara- Yaşam

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