Survivor Adem’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…
Survivor All Star 2022 yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Adem Kılıçcı’nın merak ile araştırılan sevgilisi ailesinin gönderdiği mektup ile ortaya çıktı! Şimdilerde birleşme partisine günler sayan Survivor All Star 2022 yarışmasının son iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımında yer alan Adem Kılıçcı ile ilgili merak edilen ve sevgilisine dair tüm detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Adem Kılıçcı’nın merak ile araştırılan sevgilisi ailesinin gönderdiği mektup ile ortaya çıktı! Şimdilerde birleşme partisine günler sayan Survivor All Star 2022 yarışmasının son iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımında yer alan Adem Kılıçcı, ailesinden gelen mektubu okumaya hak kazandı. O mektupta yer alan o detay ise, bir süredir sevgilisinin kim olduğunun merak edildiği Adem Kılıçcı, hakkında çok önemli ipuçları verdi! Peki, Survivor Adem’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Adem Kılıçcı’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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27 Mar 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.