- 27 Mar 2022 - 16:20 G: 27 Mar 2022 - 16:21

Survivor Adem’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…

Survivor All Star 2022 yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Adem Kılıçcı’nın merak ile araştırılan sevgilisi ailesinin gönderdiği mektup ile ortaya çıktı! Şimdilerde birleşme partisine günler sayan Survivor All Star 2022 yarışmasının son iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımında yer alan Adem Kılıçcı ile ilgili merak edilen ve sevgilisine dair tüm detaylar haberimizde...

Survivor All Star 2022 yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Adem Kılıçcı’nın merak ile araştırılan sevgilisi ailesinin gönderdiği mektup ile ortaya çıktı! Şimdilerde birleşme partisine günler sayan Survivor All Star 2022 yarışmasının son iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımında yer alan Adem Kılıçcı, ailesinden gelen mektubu okumaya hak kazandı. O mektupta yer alan o detay ise, bir süredir sevgilisinin kim olduğunun merak edildiği Adem Kılıçcı, hakkında çok önemli ipuçları verdi! Peki, Survivor Adem’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Adem Kılıçcı’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

27 Mar 2022 - 16:20 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’ya Arif Verimli Şoku! Açıklamaları Herkesi Şaşırttı... Olayın Perde Arkasını Araladı! Öyle Gerçekleri İfşa Etti Ki… “Müge Beni Sevseydi…” Meğer Müge Anlı… mask
Müge Anlı’ya Arif Verimli Şoku! Açıklamaları Herkesi Şaşırttı... Olayın Perde Arkasını Araladı! Öyle Gerçekleri İfşa Etti Ki… “Müge Beni Sevseydi…” Meğer Müge Anlı…
İbrahim Çelikkol’dan Yürek Titreten Ayrılık Açıklaması Geldi! Resti Çekti; Kararını Verdi! Hayaller Hayal Oldu; Eşi Mihre Mutlu Şaşkın! mask
İbrahim Çelikkol’dan Yürek Titreten Ayrılık Açıklaması Geldi! Resti Çekti; Kararını Verdi! Hayaller Hayal Oldu; Eşi Mihre Mutlu Şaşkın!
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusundan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Kalplere Saplandı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusundan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Kalplere Saplandı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinin BÜYÜK Sezon Finali Açıklaması! (MUZO) Enis Arıkan Açıkladı…Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı! mask
Camdaki Kız Dizisinin BÜYÜK Sezon Finali Açıklaması! (MUZO) Enis Arıkan Açıkladı…Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı!
Kenan İmirzalıoğlu'dan Şok Eden Ayrılık Kararı! Resti Çekti... "Sinem Kobal?" Duyan İnanamıyor! Tüm Umutlar, Heyecanlar Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Kenan İmirzalıoğlu'dan Şok Eden Ayrılık Kararı! Resti Çekti... "Sinem Kobal?" Duyan İnanamıyor! Tüm Umutlar, Heyecanlar Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrolü Öyle Bir Şey Dedi Ki… Linç Üzerine Linç Yiyor; Yayından Kaldırılması An Meselesi! mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrolü Öyle Bir Şey Dedi Ki… Linç Üzerine Linç Yiyor; Yayından Kaldırılması An Meselesi!
Yasak Elma Dizisinden Başrol Oyuncu Depremi! Eda Ece Ayrılıyor... Aslı Enver İle Yeni Diziye Başlıyor! Yıldız Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Başrol Oyuncu Depremi! Eda Ece Ayrılıyor... Aslı Enver İle Yeni Diziye Başlıyor! Yıldız Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’in Ölümü Ortaya Çıktı! Seyirciler Tir Tir Titreyecek; Son Nefesini O İsim Yüzünden Verecek! Tüyler Ürperiyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’in Ölümü Ortaya Çıktı! Seyirciler Tir Tir Titreyecek; Son Nefesini O İsim Yüzünden Verecek! Tüyler Ürperiyor…
Survivor Seda Yarışmadan Diskalifiye Mi Edildi? Seyirci Bıktı, Usandı; “Çok Şükür Kurtuluyoruz!” Tepkiler Gırla… Neler Oluyor? mask
Survivor Seda Yarışmadan Diskalifiye Mi Edildi? Seyirci Bıktı, Usandı; “Çok Şükür Kurtuluyoruz!” Tepkiler Gırla… Neler Oluyor?
Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? 2022… mask
Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? 2022…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Adem’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle… mask
Survivor Adem’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…
Müge Anlı’ya Arif Verimli Şoku! Açıklamaları Herkesi Şaşırttı... Olayın Perde Arkasını Araladı! Öyle Gerçekleri İfşa Etti Ki… “Müge Beni Sevseydi…” Meğer Müge Anlı… mask
Müge Anlı’ya Arif Verimli Şoku! Açıklamaları Herkesi Şaşırttı... Olayın Perde Arkasını Araladı! Öyle Gerçekleri İfşa Etti Ki… “Müge Beni Sevseydi…” Meğer Müge Anlı…
İbrahim Çelikkol’dan Yürek Titreten Ayrılık Açıklaması Geldi! Resti Çekti; Kararını Verdi! Hayaller Hayal Oldu; Eşi Mihre Mutlu Şaşkın! mask
İbrahim Çelikkol’dan Yürek Titreten Ayrılık Açıklaması Geldi! Resti Çekti; Kararını Verdi! Hayaller Hayal Oldu; Eşi Mihre Mutlu Şaşkın!
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusundan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Kalplere Saplandı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusundan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Kalplere Saplandı! Neler Oluyor?
Ankara'da Benzin, LPG ve Motorine’de SON İndirim! 27 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Ankara Fiyat Listesi... mask
Ankara'da Benzin, LPG ve Motorine’de SON İndirim! 27 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Ankara Fiyat Listesi...
Camdaki Kız Dizisinin BÜYÜK Sezon Finali Açıklaması! (MUZO) Enis Arıkan Açıkladı…Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı! mask
Camdaki Kız Dizisinin BÜYÜK Sezon Finali Açıklaması! (MUZO) Enis Arıkan Açıkladı…Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status