Miray Daner Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Furkan Andıç Arasında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti...

TRT1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmak için çekim aşamaları geçtiğimiz ay sonunda başlayan Kara Tahta dizisi büyük bir ilgi haline gelmeyi başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilk tanıtımları bile olay haline gelen dizinin en çok konuşulan isimleri de başrol oyuncuları oldu. Kimse bu kadar beklemiyordu. Meğerse başrol oyuncularının arasında o kadar yaş farkı varmış ki kimse bilmiyormuş. İşe, Miray Daner ve Furkan Andıç hakkında merak edilenler…

Devamı Diğer Sayfada!