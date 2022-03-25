- 25 Mar 2022 - 14:47 G: 25 Mar 2022 - 14:49

Miray Daner Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Furkan Andıç Arasında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti...

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta’nın bir araya getirdiği ikili Miray Daner ve Furkan Andıç magazin dünyasını alt üst etti. Yan yana çok yakışan ikilinin arasındaki yaş farkı görenleri şaşkına çevirecek. Kara Tahta dizisinin başrol oyuncuları şok etkisi yaratacak…

TRT1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmak için çekim aşamaları geçtiğimiz ay sonunda başlayan Kara Tahta dizisi büyük bir ilgi haline gelmeyi başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilk tanıtımları bile olay haline gelen dizinin en çok konuşulan isimleri de başrol oyuncuları oldu. Kimse bu kadar beklemiyordu. Meğerse başrol oyuncularının arasında o kadar yaş farkı varmış ki kimse bilmiyormuş. İşe, Miray Daner ve Furkan Andıç hakkında merak edilenler…

Devamı Diğer Sayfada!

25 Mar 2022 - 14:47 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle… mask
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…
Baba Dizisine Skandal İsim! Emir Saruhan Şok İçerisinde Kalacak; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Kilidi Bozmaya Geliyor… mask
Baba Dizisine Skandal İsim! Emir Saruhan Şok İçerisinde Kalacak; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Kilidi Bozmaya Geliyor…
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!”
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla'nın Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı... mask
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla'nın Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı...
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki…
Teşkilat Dizisinde Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı! Seyircilere Kötü Haber Gelebilir… mask
Teşkilat Dizisinde Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı! Seyircilere Kötü Haber Gelebilir…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status