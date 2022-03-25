Miray Daner Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Furkan Andıç Arasında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti...
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta’nın bir araya getirdiği ikili Miray Daner ve Furkan Andıç magazin dünyasını alt üst etti. Yan yana çok yakışan ikilinin arasındaki yaş farkı görenleri şaşkına çevirecek. Kara Tahta dizisinin başrol oyuncuları şok etkisi yaratacak…
TRT1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmak için çekim aşamaları geçtiğimiz ay sonunda başlayan Kara Tahta dizisi büyük bir ilgi haline gelmeyi başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilk tanıtımları bile olay haline gelen dizinin en çok konuşulan isimleri de başrol oyuncuları oldu. Kimse bu kadar beklemiyordu. Meğerse başrol oyuncularının arasında o kadar yaş farkı varmış ki kimse bilmiyormuş. İşe, Miray Daner ve Furkan Andıç hakkında merak edilenler…
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25 Mar 2022 - 14:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.