- 25 Mar 2022 - 23:22

Miray Daner'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Furkan Andıç Arasında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti...

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta’nın bir araya getirdiği ikili Miray Daner ve Furkan Andıç magazin dünyasını alt üst etti. Yan yana çok yakışan ikilinin arasındaki yaş farkı görenleri şaşkına çevirecek. Kara Tahta dizisinin başrol oyuncuları şok etkisi yaratacak…

TRT1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmak için çekim aşamaları geçtiğimiz ay sonunda başlayan Kara Tahta dizisi büyük bir ilgi haline gelmeyi başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilk tanıtımları bile olay haline gelen dizinin en çok konuşulan isimleri de başrol oyuncuları oldu. Kimse bu kadar beklemiyordu. Meğerse başrol oyuncularının arasında o kadar yaş farkı varmış ki kimse bilmiyormuş. İşe, Miray Daner ve Furkan Andıç hakkında merak edilenler…

Devamı Diğer Sayfada!

25 Mar 2022 - 23:22 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fitre Ne Kadar 2022? Fitre ve zekat parası ne kadar? 2022 Ramazan ayı fitresi kaç lira oldu? mask
Fitre Ne Kadar 2022? Fitre ve zekat parası ne kadar? 2022 Ramazan ayı fitresi kaç lira oldu?
Ramazan Kolisi Paketleri Nerede Ne Kadara Satılıyor? En Uygun Ramazan Paketi Fiyatları 2022? Ramazan kolisinde neler var? İşte Ankara Ramazan Kolisi Fiyatları... mask
Ramazan Kolisi Paketleri Nerede Ne Kadara Satılıyor? En Uygun Ramazan Paketi Fiyatları 2022? Ramazan kolisinde neler var? İşte Ankara Ramazan Kolisi Fiyatları...
Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 Yayınlandı! Ankara'da İlk Oruç Ne Zaman, İlk Sahur Ne Zaman, İlk İftar Ne zaman? İşte Ankara Ramazan'da Merak Edilen Tarihler... mask
Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 Yayınlandı! Ankara'da İlk Oruç Ne Zaman, İlk Sahur Ne Zaman, İlk İftar Ne zaman? İşte Ankara Ramazan'da Merak Edilen Tarihler...
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!”
Gönül Dağı Dizisinde Herkesi Ağlatan Ayrılık! Öldü mü Yaşıyor Mu? Rıfat'ın Yokluğu Milyonları Perişan Etti! Meryem Yasta... mask
Gönül Dağı Dizisinde Herkesi Ağlatan Ayrılık! Öldü mü Yaşıyor Mu? Rıfat'ın Yokluğu Milyonları Perişan Etti! Meryem Yasta...
Survivor Ünlüler Takımı Adada Sopayla Birbirine Girdi! Saç Baş, Kavga... Yakışmadı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ortalık Yıkıldı! “Yok Artık” mask
Survivor Ünlüler Takımı Adada Sopayla Birbirine Girdi! Saç Baş, Kavga... Yakışmadı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ortalık Yıkıldı! “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status