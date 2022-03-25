Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması başlamadan sorunlar başladı! Acun Ilıcalı iddialara göre Mehmet Şef’le olan tüm anlaşmasını yırttı! Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında birçok kişi “Kovmaktan beter etti” yorumlarında bulundu! Acun Ilıcalı’nın kapıyı gösterdiği gündeme gelince; sosyal medya yıkıldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının bir sezonu daha bitmişti. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı finalinde kupayı kaldıran isim Eren Kaşıkçı olmuştu. Sezon içinde de sorunlar yaşadıkları konuşan Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’nın rotaları tamamen ayrıldı! Masterchef yarışmasının ekranlara geldiği dönemde iddialara göre Acun Ilıcalı’yla parasal konularda sorunlar yaşamıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.