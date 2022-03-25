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25 Mar 2022 - 14:49

Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması başlamadan sorunlar başladı! Acun Ilıcalı iddialara göre Mehmet Şef’le olan tüm anlaşmasını yırttı! Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında birçok kişi “Kovmaktan beter etti” yorumlarında bulundu! Acun Ilıcalı’nın kapıyı gösterdiği gündeme gelince; sosyal medya yıkıldı! Peki, neler oluyor?