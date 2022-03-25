Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer Milyardermiş…
Survivor All Star’ın en renkli yarışmacılarından Yasin Obuz’un resmen başına talih kuşu kondu. Kimse onun bu kadar zengin birisiyle sevgili olduğunu bilmiyordu. Şampiyon olmasına asla ihtiyacı yok. Sarışın sevgilisi Yasin Obuz’u milyarder edecek.
Survivor all star 2022 gönüllüler takımının en renkli isimlerinden birisi olarak öne çıkan Yasin Obuz hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.
Kazandıkları ödül oyunu ardından sevgilisi olduğu öğrenilen Yasin’in sevgilisi ile ilgili meydana gelen gerçekler şok üstüne şok oluşturmaya devam ediyor. Güzelliği ile dillere destan olan Anastasia Petrova magazin dünyasının en çok konuşulan ismi haline gelmeye başladı. Öyle bir detay ortaya çıktı ki kimse bu detayı tahmin bile edemezdi.
Devamı Diğer Sayfada!
25 Mar 2022 - 17:39 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.