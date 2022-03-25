Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer Milyardermiş…

Survivor all star 2022 gönüllüler takımının en renkli isimlerinden birisi olarak öne çıkan Yasin Obuz hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

Kazandıkları ödül oyunu ardından sevgilisi olduğu öğrenilen Yasin’in sevgilisi ile ilgili meydana gelen gerçekler şok üstüne şok oluşturmaya devam ediyor. Güzelliği ile dillere destan olan Anastasia Petrova magazin dünyasının en çok konuşulan ismi haline gelmeye başladı. Öyle bir detay ortaya çıktı ki kimse bu detayı tahmin bile edemezdi.

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