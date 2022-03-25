Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Batuhan Karacakaya, çıldırdı adeta delirdi. Nagihan Karadere’yle girmiş olduğu skandal kavgada kadın – çocuk dinlemeden açıklamalarda bulunan Batuhan Karacakaya, şok etkisi yarattı. Adayı sözleriyle alev alev yakan Batuhan Karacakaya, tüm dengeleri değiştirdi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarının yanı sıra All Star ve Acun Medya arasında bir voleybol maçı yapılmıştı. Kazanan ise Acun Medya olmuştu. Yeni bölümü heyecanla beklenen All Star yarışmasında konsey tartışması adaya taşındı. Yarışmacılar adeta birbirine girdi ve ipler koptu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.