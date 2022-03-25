- 25 Mar 2022 - 15:38 G: 25 Mar 2022 - 15:47

Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Batuhan Karacakaya, çıldırdı adeta delirdi. Nagihan Karadere’yle girmiş olduğu skandal kavgada kadın – çocuk dinlemeden açıklamalarda bulunan Batuhan Karacakaya, şok etkisi yarattı. Adayı sözleriyle alev alev yakan Batuhan Karacakaya, tüm dengeleri değiştirdi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarının yanı sıra All Star ve Acun Medya arasında bir voleybol maçı yapılmıştı. Kazanan ise Acun Medya olmuştu. Yeni bölümü heyecanla beklenen All Star yarışmasında konsey tartışması adaya taşındı. Yarışmacılar adeta birbirine girdi ve ipler koptu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Mar 2022 - 15:38 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi… mask
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi…
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Survivor Mert Eleme Sonrası İlk Kez Konuştu! Acun Ilıcalı Delirecek! Günler Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık” Tehditler Arka Arkaya… mask
Survivor Mert Eleme Sonrası İlk Kez Konuştu! Acun Ilıcalı Delirecek! Günler Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık” Tehditler Arka Arkaya…
Survivor Batuhan Eski Aşkı Aleyna'yı Görünce Dili Tutuldu! Öyle Baktı Ki, “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Batuhan Eski Aşkı Aleyna'yı Görünce Dili Tutuldu! Öyle Baktı Ki, “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi? mask
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi?
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi? mask
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi? mask
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi?
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi? mask
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi? mask
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi?
Survivor’da Son Dakika: Turbo Turabi Herkesi Ezip Geçmeye Geliyor!! Acun İmzayı Attırdı; Uçağa Bindi, Gümbür Gümbür … Acun Medya… mask
Survivor’da Son Dakika: Turbo Turabi Herkesi Ezip Geçmeye Geliyor!! Acun İmzayı Attırdı; Uçağa Bindi, Gümbür Gümbür … Acun Medya…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor?
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle… mask
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!”
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer… mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Masum Görüntüsünün Arkasında... “Yandık Be Kadın!” mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Masum Görüntüsünün Arkasında... “Yandık Be Kadın!”
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi… mask
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi…
Hande Erçel’den Nefes Kesen Spor Paylaşımı! Mini Taytıyla ve Üzerine Yapışan… “Kerem Kaybettiğine Dön Bak!” Alev Alev… mask
Hande Erçel’den Nefes Kesen Spor Paylaşımı! Mini Taytıyla ve Üzerine Yapışan… “Kerem Kaybettiğine Dön Bak!” Alev Alev…
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat'a Büyük Nefret! Herkes Yaka Silkti! Sosyal Medya Ayaklandı... “Rezil Adam!” Yüzüne Tükürüldü! “Seni Toprak Bile Kabul Etmez!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat'a Büyük Nefret! Herkes Yaka Silkti! Sosyal Medya Ayaklandı... “Rezil Adam!” Yüzüne Tükürüldü! “Seni Toprak Bile Kabul Etmez!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer… mask
Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer…
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor?
Miray Daner Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Furkan Andıç Arasında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Miray Daner Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Furkan Andıç Arasında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle… mask
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…
Baba Dizisine Skandal İsim! Emir Saruhan Şok İçerisinde Kalacak; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Kilidi Bozmaya Geliyor… mask
Baba Dizisine Skandal İsim! Emir Saruhan Şok İçerisinde Kalacak; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Kilidi Bozmaya Geliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status