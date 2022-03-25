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25 Mar 2022 - 15:38

Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Batuhan Karacakaya, çıldırdı adeta delirdi. Nagihan Karadere’yle girmiş olduğu skandal kavgada kadın – çocuk dinlemeden açıklamalarda bulunan Batuhan Karacakaya, şok etkisi yarattı. Adayı sözleriyle alev alev yakan Batuhan Karacakaya, tüm dengeleri değiştirdi! Peki, neler oluyor?