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25 Mar 2022 - 16:05

Camdaki Kız Dizisi Yürek de Ciğer de Bırakmadı! Hıçkırıklara Boğdurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin son bölümü izleyenleri paramparça etti. Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri öyle bir acı yaşadı ki, seyircilerde ne ciğer bıraktı, ne yürek! Hıçkırıklara boğduran Camdaki Kız dizisi seyircilerini hüngür hüngür ağlattı. Öyle bir sahne ekranlara geldi ki, herkes gözyaşlarına boğuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…