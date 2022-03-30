Camdaki Kız Dizisinde Tekne Çok Fena Ters Battı! Bundan Sonra Nalan’ı da Feride’si de… Konak Başlarına Yıkılacak! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin son bölümü izleyenleri paramparça etti. Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri öyle bir acı yaşadı ki, seyircilerde ne ciğer bıraktı, ne yürek! Hıçkırıklara boğduran Camdaki Kız dizisi seyircilerini hüngür hüngür ağlattı. Öyle bir sahne ekranlara geldi ki, herkes gözyaşlarına boğuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarını adeta sallıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha yükselten Camdaki Kız dizisinde Adil Bey’in ölümü seyircileri paramparça etti. Nalan’ı koruyup kollayan, Feride’nin işkencelerinden kurtaran Adil Bey’in vefatı gündeme adını yazdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.