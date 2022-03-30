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30 Mar 2022 - 18:26

Camdaki Kız Dizisinde Tekne Çok Fena Ters Battı! Bundan Sonra Nalan’ı da Feride’si de… Konak Başlarına Yıkılacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin son bölümü izleyenleri paramparça etti. Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri öyle bir acı yaşadı ki, seyircilerde ne ciğer bıraktı, ne yürek! Hıçkırıklara boğduran Camdaki Kız dizisi seyircilerini hüngür hüngür ağlattı. Öyle bir sahne ekranlara geldi ki, herkes gözyaşlarına boğuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…