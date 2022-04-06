Gülşen “45 Yaşındayım” Demedi; Fiziğiyle Mest Etti! Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Kasığına Kadar Açtı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, milyonları şok içerisinde bıraktı. Paylaşımıyla birlikte “45 yaşındayım demiyor” yorumlarını alan Gülşen, fiziğiyle şov yaptı. Üzerine yapışan dapdar kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen, kasığına kadar açarak; 18’likleri çatlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Son çıkardığı klipi Lolipop’la Türkiye’de zirveye oturan Gülşen, sadece birkaç günde 5,4 milyon izlenme alan Gülşen’in klipi için giydikleri de çok konuşulmuştu. Şimdiyse yürekleri yerinden çıkaracak bir paylaşımda bulundu ve bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.