- 06 Nis 2022 - 04:24

Gülşen “45 Yaşındayım” Demedi; Fiziğiyle Mest Etti! Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Kasığına Kadar Açtı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, milyonları şok içerisinde bıraktı. Paylaşımıyla birlikte “45 yaşındayım demiyor” yorumlarını alan Gülşen, fiziğiyle şov yaptı. Üzerine yapışan dapdar kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen, kasığına kadar açarak; 18’likleri çatlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Son çıkardığı klipi Lolipop’la Türkiye’de zirveye oturan Gülşen, sadece birkaç günde 5,4 milyon izlenme alan Gülşen’in klipi için giydikleri de çok konuşulmuştu. Şimdiyse yürekleri yerinden çıkaracak bir paylaşımda bulundu ve bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Nis 2022 - 04:24 Ankara- Yaşam

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