- 25 Mar 2022 - 16:26 G: 25 Mar 2022 - 16:42

Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, incecik belini dekolteli kıyafetleriyle kanıtladı. Alev alev yakan Gülşen, üzerine parıltılı sütyeninden başka bir şey giymeyince nefesleri kesti. Eteğinde bulunan kasık detayı ise hayranlarının yüreklerini hoplattı. Kusursuz bir fiziğe sahip olduğunu gösteren Gülşen’in bu pozları sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Son çıkardığı klipi Lolipop’la Türkiye’de zirveye oturan Gülşen, sadece birkaç günde 5,4 milyon izlenme alan Gülşen’in klipi için giydikleri de çok konuşulmuştu. Şimdiyse yürekleri yerinden çıkaracak bir paylaşımda bulundu ve bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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