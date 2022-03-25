Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti…

Son çıkardığı klipi Lolipop’la Türkiye’de zirveye oturan Gülşen, sadece birkaç günde 5,4 milyon izlenme alan Gülşen’in klipi için giydikleri de çok konuşulmuştu. Şimdiyse yürekleri yerinden çıkaracak bir paylaşımda bulundu ve bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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