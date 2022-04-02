Survivor Gizem Memiç ile İlgili Şok Eden Detay! Serenay Sarıkaya'yı Sollayıp Geçmiş; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı! Ki… “Yok Artık!”
Survivor Allstar yarışmasında yer Gizem Memiç hakkında meydana gelen gelişmeler izleyicilerin şaşkınlık içerisinde kalmalarına neden oldu. Gizem Memiç’in Serenay Sarıkaya ile bağlantısı görenleri şaşkına çevirdi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Allstar yarışmasında yer alan Gizem Memiç hakkında meydana gelen gelişmeler duyanları şaşkına çevirdi. Kırmızı takım içerisinde yarışmaya devam Gizem Memiç hakkında ortaya çıkan o gerçek karşısında Gizem Memiç hayranları ne diyeceklerini şaşırdı. Yaşanan bu gelişmeler karşısında sosyal medyada da büyük bir yankı oluşturdu. İşte Survivor Gizem Memiç hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
02 Nis 2022 - 05:45 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.