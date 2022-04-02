Survivor Gizem Memiç ile İlgili Şok Eden Detay! Serenay Sarıkaya'yı Sollayıp Geçmiş; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı! Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Allstar yarışmasında yer alan Gizem Memiç hakkında meydana gelen gelişmeler duyanları şaşkına çevirdi. Kırmızı takım içerisinde yarışmaya devam Gizem Memiç hakkında ortaya çıkan o gerçek karşısında Gizem Memiç hayranları ne diyeceklerini şaşırdı. Yaşanan bu gelişmeler karşısında sosyal medyada da büyük bir yankı oluşturdu. İşte Survivor Gizem Memiç hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!