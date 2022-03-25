- 25 Mar 2022 - 16:40 G: 25 Mar 2022 - 16:44

Survivor Gizem’in Serenay Sarıkaya Bağlantısı Şok Etti! Sollayıp Geçmiş; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı! Ki… “Yok Artık!”

Survivor Allstar yarışmasında yer Gizem Memiç hakkında meydana gelen gelişmeler izleyicilerin şaşkınlık içerisinde kalmalarına neden oldu. Gizem Memiç’in Serenay Sarıkaya ile bağlantısı görenleri şaşkına çevirdi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Allstar yarışmasında yer alan Gizem Memiç hakkında meydana gelen gelişmeler duyanları şaşkına çevirdi. Kırmızı takım içerisinde yarışmaya devam Gizem Memiç hakkında ortaya çıkan o gerçek karşısında Gizem Memiç hayranları ne diyeceklerini şaşırdı. Yaşanan bu gelişmeler karşısında sosyal medyada da büyük bir yankı oluşturdu. İşte Survivor Gizem Memiç hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

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25 Mar 2022 - 16:40 - Survivor 2022

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