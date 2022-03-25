- 25 Mar 2022 - 17:14 G: 25 Mar 2022 - 17:16

Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konsey Kıyamete Neden Olacak; Yıkım Yaşanacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ağızlar açık kaldı. Dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edildi. Konseyde kıyamet koparken; yıkım resmen yaşanacak! Sosyal medyayı sallayan bu ifşanın ardından seyirciler büyük bir şok yaşattı! İşte Survivor All Star yarışmasının kazanan takımı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarının yanı sıra Survivor All Star  - Acun Medya voleybol maçı oynamıştı. Acun Medya oyunu kazanırken; Acun Medya’yı tutan isimler ise yemek yeme ödülünü kazanmıştı. Yeni bölümünde ise bir ismin diskalifiye haberi verilmişti. Oyunu kazanan takımsa ifşalandı ve ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

25 Mar 2022 - 17:14 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi… mask
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi…
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Tir Tir Titreten Survivor Yasin Detayı! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Survivor Mert Eleme Sonrası İlk Kez Konuştu! Acun Ilıcalı Delirecek! Günler Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık” Tehditler Arka Arkaya… mask
Survivor Mert Eleme Sonrası İlk Kez Konuştu! Acun Ilıcalı Delirecek! Günler Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık” Tehditler Arka Arkaya…
Survivor Batuhan Eski Aşkı Aleyna'yı Görünce Dili Tutuldu! Öyle Baktı Ki, “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Batuhan Eski Aşkı Aleyna'yı Görünce Dili Tutuldu! Öyle Baktı Ki, “Hani Evlenecektiniz?” Tuzlu Kahveler İçilmişti! Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi? mask
Survivor’da Yasin Elendi! Yasin Obuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yasin Elendi Mi?
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi? mask
Survivor’da Sude Elendi! Sude Burcu Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sude Elendi Mi?
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi? mask
Survivor’da Berkan Elendi! Berkan Karabulut Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Berkan Elendi Mi?
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi? mask
Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi? mask
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti… mask
Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti…
Camdaki Kız Dizisi Yürek de Ciğer de Bırakmadı! Hıçkırıklara Boğdurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir An Yaşandı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisi Yürek de Ciğer de Bırakmadı! Hıçkırıklara Boğdurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor?
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle… mask
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!”
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer… mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Masum Görüntüsünün Arkasında... “Yandık Be Kadın!” mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Masum Görüntüsünün Arkasında... “Yandık Be Kadın!”
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi… mask
Survivor’da Nisa ve Ogeday Krizi! Barış Pılını Pırtını Topladı; Aşk Acısına Daha Fazla Dayanamadı! Acun Ilıcalı’da “Yolun Açık Olsun” Dedi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Gizem’in Serenay Sarıkaya Bağlantısı Şok Etti! Sollayıp Geçmiş; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı! Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Gizem’in Serenay Sarıkaya Bağlantısı Şok Etti! Sollayıp Geçmiş; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı! Ki… “Yok Artık!”
Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti… mask
Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti…
Camdaki Kız Dizisi Yürek de Ciğer de Bırakmadı! Hıçkırıklara Boğdurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir An Yaşandı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisi Yürek de Ciğer de Bırakmadı! Hıçkırıklara Boğdurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer… mask
Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer…
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status