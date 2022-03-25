Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konsey Kıyamete Neden Olacak; Yıkım Yaşanacak! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ağızlar açık kaldı. Dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edildi. Konseyde kıyamet koparken; yıkım resmen yaşanacak! Sosyal medyayı sallayan bu ifşanın ardından seyirciler büyük bir şok yaşattı! İşte Survivor All Star yarışmasının kazanan takımı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarının yanı sıra Survivor All Star - Acun Medya voleybol maçı oynamıştı. Acun Medya oyunu kazanırken; Acun Medya’yı tutan isimler ise yemek yeme ödülünü kazanmıştı. Yeni bölümünde ise bir ismin diskalifiye haberi verilmişti. Oyunu kazanan takımsa ifşalandı ve ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.