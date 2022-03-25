Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konsey Kıyamete Neden Olacak; Yıkım Yaşanacak! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarının yanı sıra Survivor All Star - Acun Medya voleybol maçı oynamıştı. Acun Medya oyunu kazanırken; Acun Medya’yı tutan isimler ise yemek yeme ödülünü kazanmıştı. Yeni bölümünde ise bir ismin diskalifiye haberi verilmişti. Oyunu kazanan takımsa ifşalandı ve ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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