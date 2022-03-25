Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Boyun Kadar Çocukların Var!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Ateş Attı; Alev Alev Yaktı!

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve sahnelerin tozunu attıran Defne Samyeli, hayranlarını sahne paylaşımlarıyla heyecanlandırıyor. 49 yaşında olmasına rağmen 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkartacak bir fiziğe sahip olan Defne Samyeli’nin güzelliği de yıllardır dillere destan… Bebeksi bir yüz ifadesi ve çekici vücut hatlarıyla hayranlarını her paylaşımında şok eden Defne Samyeli’nden öyle bir paylaşım geldi ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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