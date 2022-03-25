Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Boyun Kadar Çocukların Var!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Ateş Attı; Alev Alev Yaktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, sosyal medyadaki hayranlarını büyüledi! İçine hiçbir şey giymeden paylaşım yapan başarılı oyuncuya “Boyun kadar çocukların var!” yorumları yapılarak tepki gösterildi. İç çamaşırsız pozlarıyla ve kıpkırmızı elbisesiyle ateş atan Defne Samyeli, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve sahnelerin tozunu attıran Defne Samyeli, hayranlarını sahne paylaşımlarıyla heyecanlandırıyor. 49 yaşında olmasına rağmen 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkartacak bir fiziğe sahip olan Defne Samyeli’nin güzelliği de yıllardır dillere destan… Bebeksi bir yüz ifadesi ve çekici vücut hatlarıyla hayranlarını her paylaşımında şok eden Defne Samyeli’nden öyle bir paylaşım geldi ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.