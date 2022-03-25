- 25 Mar 2022 - 17:56 G: 25 Mar 2022 - 18:19

Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımının Altından Servet Çıktı! Öyle Bir Para Verdi Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtlamıştı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme bomba gibi düştü. Bikinili paylaşımının altından servet çıkınca ağızlar açık kaldı. Tek bir parça bikiniye verdiği parayla ağız yüz yamultan Hande Erçel beliyle önce incecik belini ve fiziği kanıtladı, sonra şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle çok büyük kitlelere ulaşan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin ve Hande Erçel yollarını ayırma kararı almıştı. Dengeleri değiştiren bu durumsa ağızları açık bırakmıştı. Gündemi sallayan Hande Erçel şimdide bikinisiyle nefesleri kesti! Bikinisi için ödediği ücretse ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Mar 2022 - 17:56 - Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Boyun Kadar Çocukların Var!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Ateş Attı; Alev Alev Yaktı! mask
Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Boyun Kadar Çocukların Var!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Ateş Attı; Alev Alev Yaktı!
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konsey Kıyamete Neden Olacak; Yıkım Yaşanacak! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konsey Kıyamete Neden Olacak; Yıkım Yaşanacak! Neler Oluyor?
Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti… mask
Gülşen İncecik Belini; Açık Seçik Kıyafetiyle Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Kasık Detayı Nefesleri Kesti…
Camdaki Kız Dizisi Yürek de Ciğer de Bırakmadı! Hıçkırıklara Boğdurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir An Yaşandı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisi Yürek de Ciğer de Bırakmadı! Hıçkırıklara Boğdurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya Çıldırdı, Delirdi! Öyle Bir Kavgaya Girdi Ki, Kadın – Çocuk Dinlemedi! Adayı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Masterchef Mehmet Şef’le Anlaşmayı Yırttı! “Kovmaktan Beter Etti!” Kapıyı Gösterince; Kanlı Bıçaklı Oldular! Neler Oluyor?
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle… mask
Survivor Adem’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Oldu; Ailesinden Gelen Açıklama Titretti! Meğer O İsimle…
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Meryem Gidiyor! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Sonunda, Kurtulduk!”
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Yeni Projesini Duyurdu; Yıldız Defterini Kapattı! Öyle Bir Anlaşma Sağladı Ki…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer… mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! O İsim Canlı Yayında Duyurdu; Sosyal Medya Karıştı! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımının Altından Servet Çıktı! Öyle Bir Para Verdi Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtlamıştı… mask
Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımının Altından Servet Çıktı! Öyle Bir Para Verdi Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtlamıştı…
Baba Dizisine Skandal İsim! Tolga Sarıtaş Şok İçerisinde Kalacak; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Kilidi Bozmaya Geliyor… mask
Baba Dizisine Skandal İsim! Tolga Sarıtaş Şok İçerisinde Kalacak; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Kilidi Bozmaya Geliyor…
Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer Milyardermiş… mask
Survivor Yasin’e Talih Kuşu Kondu! Şampiyon Olmasına Gerek Yok; Sevgilisi Yetiyor! Sarışın Rus Sevgilisi Meğer Milyardermiş…
Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Boyun Kadar Çocukların Var!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Ateş Attı; Alev Alev Yaktı! mask
Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Boyun Kadar Çocukların Var!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Ateş Attı; Alev Alev Yaktı!
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konsey Kıyamete Neden Olacak; Yıkım Yaşanacak! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konsey Kıyamete Neden Olacak; Yıkım Yaşanacak! Neler Oluyor?
STAR TV’den Kaderimin Oyunu Kararı! Final Olacağı Tarih Açıklandı; Seyirci Yıkıldı! “Çok Bile Ekranlarda Kaldı!” O Tarihte… mask
STAR TV’den Kaderimin Oyunu Kararı! Final Olacağı Tarih Açıklandı; Seyirci Yıkıldı! “Çok Bile Ekranlarda Kaldı!” O Tarihte…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status