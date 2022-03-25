Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımının Altından Servet Çıktı! Öyle Bir Para Verdi Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtlamıştı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme bomba gibi düştü. Bikinili paylaşımının altından servet çıkınca ağızlar açık kaldı. Tek bir parça bikiniye verdiği parayla ağız yüz yamultan Hande Erçel beliyle önce incecik belini ve fiziği kanıtladı, sonra şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle çok büyük kitlelere ulaşan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin ve Hande Erçel yollarını ayırma kararı almıştı. Dengeleri değiştiren bu durumsa ağızları açık bırakmıştı. Gündemi sallayan Hande Erçel şimdide bikinisiyle nefesleri kesti! Bikinisi için ödediği ücretse ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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25 Mar 2022 - 17:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.