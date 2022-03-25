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25 Mar 2022 - 17:56

Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımının Altından Servet Çıktı! Öyle Bir Para Verdi Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtlamıştı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme bomba gibi düştü. Bikinili paylaşımının altından servet çıkınca ağızlar açık kaldı. Tek bir parça bikiniye verdiği parayla ağız yüz yamultan Hande Erçel beliyle önce incecik belini ve fiziği kanıtladı, sonra şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…