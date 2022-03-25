Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Canlı Yayını Birbirine Kattı! Sosyete Magazinini Önlemek İçin… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Hakkında söylenen sözlere daha fazla dayanamayan Zeynep Yılmaz, açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyete magazininde yanlış duyulmak istemeyen Zeynep Ilıcalı, öyle bir açıklamada bulundu ki, birçok kişi “Canlı yayını birbirine kattı” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, apar topar boşanmışlardı. Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı’yla yakınlaşması solukların mahkemede alınmasına neden olmuştu. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunun Seren Serengil, skandal sözlere yer verdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.