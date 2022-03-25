- 25 Mar 2022 - 21:52

Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Canlı Yayını Birbirine Kattı! Sosyete Magazinini Önlemek İçin… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Hakkında söylenen sözlere daha fazla dayanamayan Zeynep Yılmaz, açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyete magazininde yanlış duyulmak istemeyen Zeynep Ilıcalı, öyle bir açıklamada bulundu ki, birçok kişi “Canlı yayını birbirine kattı” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, apar topar boşanmışlardı. Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı’yla yakınlaşması solukların mahkemede alınmasına neden olmuştu. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunun Seren Serengil, skandal sözlere yer verdi!

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25 Mar 2022 - 21:52 Ankara- Yaşam

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