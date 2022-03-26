26 Mar 2022 - 00:21
Kara Tahta Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? TRT Kara Tahta Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta hakkında birçok detay netlik kazandı. Peki, nerede çekiliyor, uyarlama mı? Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte, detaylar…
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta için birçok detay netlik kazanmaya başladı. Üs Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar yer alırken senaryosu da Erkan Birgören tarafından hazırlanıyor. Tanıtım filmleri sevenlerin karşısına çıkarken dizinin detayları netlik kazanmaya başladı.
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26 Mar 2022 - 00:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.