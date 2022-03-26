Kara Tahta Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? TRT Kara Tahta Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta için birçok detay netlik kazanmaya başladı. Üs Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar yer alırken senaryosu da Erkan Birgören tarafından hazırlanıyor. Tanıtım filmleri sevenlerin karşısına çıkarken dizinin detayları netlik kazanmaya başladı.

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