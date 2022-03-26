- 26 Mar 2022 - 08:45

26 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 26 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Türkiye’nin başkenti Ankara, elektrik şebekesi iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri ile karşılaşmaya devam ediyor. Hafta sonu da devam eden bu çalışmaların ne zaman biteceği de belli olmuş bulunuyor. Peki, 26 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 26 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

26 Mar 2022 - 08:45 - Yaşam

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26 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
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