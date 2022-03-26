26 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 26 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin başkenti Ankara, elektrik şebekesi iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri ile karşılaşmaya devam ediyor. Hafta sonu da devam eden bu çalışmaların ne zaman biteceği de belli olmuş bulunuyor. Peki, 26 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 26 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…