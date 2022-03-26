Bim, Migros, A101, Şok Ve Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim Yaptı! Cumartesi Pazar Tatil Dedi, Fiyatları Devirdi! 1 Litre, 2 Litre, 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü…
Bir süredir adeta krize dönmüş ola ayçiçek yağı fiyatlarında düşüşler başladı. Ayçiçek yağı gemilerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte yeniden etiketlerinde düşü gözlenen ayçiçek yağı fiyatları, hafta sonuna daha da indirimli başladı. İşte Ayçiçek yağında yaşanan son indirim ve güncel fiyatlar...
Bir süredir adeta krize dönmüş ola ayçiçek yağı fiyatlarında düşüşler başladı. Ayçiçek yağı gemilerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte yeniden etiketlerinde düşü gözlenen ayçiçek yağı fiyatları, hafta sonuna daha da indirimli başladı. Öte yandan Bim, Migros, A101, Şok ve Carrefoursa marketlerinin tamamı ayçiçek yapı fiyatlarını güncelledi. Peki; Bim, Migros, A101, Şok ve Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? 1 litre, 2 litre, 5 litre ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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26 Mar 2022 - 07:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.