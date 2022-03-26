- 26 Mar 2022 - 07:42 G: 26 Mar 2022 - 07:46

Bim, Migros, A101, Şok Ve Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim Yaptı! Cumartesi Pazar Tatil Dedi, Fiyatları Devirdi! 1 Litre, 2 Litre, 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü…

Bir süredir adeta krize dönmüş ola ayçiçek yağı fiyatlarında düşüşler başladı. Ayçiçek yağı gemilerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte yeniden etiketlerinde düşü gözlenen ayçiçek yağı fiyatları, hafta sonuna daha da indirimli başladı. İşte Ayçiçek yağında yaşanan son indirim ve güncel fiyatlar...

Bir süredir adeta krize dönmüş ola ayçiçek yağı fiyatlarında düşüşler başladı. Ayçiçek yağı gemilerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte yeniden etiketlerinde düşü gözlenen ayçiçek yağı fiyatları, hafta sonuna daha da indirimli başladı. Öte yandan Bim, Migros, A101, Şok ve Carrefoursa marketlerinin tamamı ayçiçek yapı fiyatlarını güncelledi. Peki; Bim, Migros, A101, Şok ve Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? 1 litre, 2 litre, 5 litre ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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26 Mar 2022 - 07:42 - Yaşam

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