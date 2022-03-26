- 26 Mar 2022 - 15:22 G: 26 Mar 2022 - 15:46

Bim, Migros, A101, Şok Ve Carrefoursa Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 64 TL, 99 TL, 119 TL'ye Düştü.. Ayçiçek Yağı Hangi Markette Ucuz?

Bir süredir adeta krize dönmüş ola ayçiçek yağı fiyatlarında düşüşler başladı. Ayçiçek yağı gemilerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte yeniden etiketlerinde düşü gözlenen ayçiçek yağı fiyatları, hafta sonuna daha da indirimli başladı. İşte Ayçiçek yağında yaşanan son indirim ve güncel fiyatlar...

Bir süredir adeta krize dönmüş ola ayçiçek yağı fiyatlarında düşüşler başladı. Ayçiçek yağı gemilerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte yeniden etiketlerinde düşü gözlenen ayçiçek yağı fiyatları, hafta sonuna daha da indirimli başladı. Öte yandan Bim, Migros, A101, Şok ve Carrefoursa marketlerinin tamamı ayçiçek yapı fiyatlarını güncelledi. Peki; Bim, Migros, A101, Şok ve Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? 1 litre, 2 litre, 5 litre ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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26 Mar 2022 - 15:22 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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Carrefoursa Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 33 TL, 88 TL, 96 TL'ye Düştü!
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 25 TL, 104 TL, 153 TL'ye Düştü! mask
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Metro Markette Et, Kıyma ve Tavuk Sucuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Sucuk Fiyatı 15 TL, 80 TL'ye Düştü!
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Carrefoursa Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Zeytinyağında Devrim Başlattı; Zeytinyağı Fiyatı 59 TL, 107 TL, 109 TL Düştü! İndirim Var...
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Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Görülmemiş İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Şok Market Ucuz Mu? İşte Ankara Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları mask
Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Görülmemiş İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Şok Market Ucuz Mu? İşte Ankara Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları
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Carrefoursa Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 33 TL, 88 TL, 96 TL'ye Düştü! mask
Carrefoursa Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 33 TL, 88 TL, 96 TL'ye Düştü!
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 25 TL, 104 TL, 153 TL'ye Düştü! mask
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 25 TL, 104 TL, 153 TL'ye Düştü!
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