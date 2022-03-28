Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...  

Uzun süredir yoğun bir kar ve soğuk etkisinde olan Ankara için beklenen haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasının beklendiği Ankara için 7 günlük hava durumu da belli oldu. Öte yandan hafta sonu planları öncesi hava durumunu merak eden Ankaralılar için 28 Mart 2022 Cumartesi günü hava durumunun saatlik değişimleri de açıklandı. Peki, 28 Mart Ankara hava durumu nasıl? Ankara’da havalar ne zaman ısınacak?

Ankara2da bu hafta hava nasıl olacak? İşte 26 Mart 2022 hava durumu…

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