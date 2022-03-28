- 28 Mar 2022 - 20:05

Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...  

Uzun süredir yoğun bir kar ve soğuk etkisinde olan Ankara için beklenen haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasının beklendiği Ankara için 7 günlük hava durumu da belli oldu. İşte havaların ısınmaya başladığı Ankara'da son hava durumu bilgileri...

Uzun süredir yoğun bir kar ve soğuk etkisinde olan Ankara için beklenen haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasının beklendiği Ankara için 7 günlük hava durumu da belli oldu. Öte yandan hafta sonu planları öncesi hava durumunu merak eden Ankaralılar için 28 Mart 2022 Cumartesi günü hava durumunun saatlik değişimleri de açıklandı. Peki, 28 Mart Ankara hava durumu nasıl? Ankara’da havalar ne zaman ısınacak?

Ankara2da bu hafta hava nasıl olacak? İşte 26 Mart 2022 hava durumu…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Mar 2022 - 20:05 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Mart 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Mart 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir? mask
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir?
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Hop Oturup Hop Kalkan Burçlar Hangisidir? İşte Öfkesinden Yerinde Oturamayan O Burçlar… mask
Hop Oturup Hop Kalkan Burçlar Hangisidir? İşte Öfkesinden Yerinde Oturamayan O Burçlar…
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Hafta Sonu Soğuk, Hafta İçi Sıcak Olacak! Haber Meteorolojiden Geldi! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 20 Mart 2022 Pazar Hava Durumu...   mask
Ankara Hafta Sonu Soğuk, Hafta İçi Sıcak Olacak! Haber Meteorolojiden Geldi! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 20 Mart 2022 Pazar Hava Durumu...  
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 10 Mart 2022 Hava Durumu mask
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 10 Mart 2022 Hava Durumu
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak?
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak?
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak?
Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Ankara 8 Şubat 2022 SALI Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 8 Şubat 2022 SALI Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak? mask
14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak?
Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerlerde Olacak! Neler Oluyor? mask
Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerlerde Olacak! Neler Oluyor?
Bu Akşam Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı! Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak? Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak mask
Bu Akşam Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı! Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak? Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Mart 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Mart 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz Dizide Final Yapıyor? Yapımcı Senaryodan Yavaş Yavaş Çıkarıyor! Yakında Yeni Başrol Oyuncu Resmen Açıklanıyor! mask
Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz Dizide Final Yapıyor? Yapımcı Senaryodan Yavaş Yavaş Çıkarıyor! Yakında Yeni Başrol Oyuncu Resmen Açıklanıyor!
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar… mask
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar…
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Tüm Maddi Fırsatlar O Burçları Bulacak… mask
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Tüm Maddi Fırsatlar O Burçları Bulacak…
Nisan Ayında Evliliğe Evet Diyecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Aile Kuracak O Burçlar… mask
Nisan Ayında Evliliğe Evet Diyecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Aile Kuracak O Burçlar…
Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek O Burçlar… mask
Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status