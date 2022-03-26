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26 Mar 2022 - 07:48

Survivor’da Yağmur Elendi! Yağmur Banda Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yağmur Elendi Mi?

Survivor All Star 2022 yarışmasının sansasyonel isimlerinden biri olan Yağmur Banda, Gönüllüler takımının performansı ile öne çıkan isimlerinden biri olmayı da başardı. Geçtiğimiz günlerde Ünlüler takımında yer alan oyuncu Batuhan Karacakaya ile adı aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda ile ilgili son gelişmeler haberimizde...