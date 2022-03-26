Survivor’da Yağmur Elendi! Yağmur Banda Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Yağmur Elendi Mi?
Survivor All Star 2022 yarışmasının sansasyonel isimlerinden biri olan Yağmur Banda, Gönüllüler takımının performansı ile öne çıkan isimlerinden biri olmayı da başardı. Geçtiğimiz günlerde Ünlüler takımında yer alan oyuncu Batuhan Karacakaya ile adı aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasının sansasyonel isimlerinden biri olan Yağmur Banda, Gönüllüler takımının performansı ile öne çıkan isimlerinden biri olmayı da başardı. Geçtiğimiz günlerde Ünlüler takımında yer alan oyuncu Batuhan Karacakaya ile adı aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda, gerçekleştirilen son dokunulmazlık yarışında bireysel dokunulmazlık sembolünü alamadı. Bu gelişmelerin ardından Yağmur Banda’nın adaya veda edip, etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor’da Yağmur elendi mi? Yağmur Banda eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Yağmur elendi mi? İşte, detaylar…
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26 Mar 2022 - 07:48 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.