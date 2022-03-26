- 26 Mar 2022 - 07:52 G: 26 Mar 2022 - 07:56

Survivor’da Gökhan Elendi! Gökhan Keser Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gökhan Elendi Mi?

Survivor All Star 2022 yarışması, adım adım birleşme partisine yaklaşırken; Dominik Cumhuriyeti’ndeki son takım yarışları da seyirci karşısına çıkmaya başladı. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasının polemiklerden uzak olması ile seyircinin takdirini toparlayan Gökhan Keser ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Tam da nefeslerin tutulduğu noktaya geliş olan Survivor All Star 2022 yarışması, heyecanlı SMS yarışları ile seyircisini ekran başına kilitler hale geldi. Her hafta iki ismi elemeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, adım adım birleşme partisine yaklaşırken; Dominik Cumhuriyeti’ndeki son takım yarışları da seyirci karşısına çıkmaya başladı. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasının polemiklerden uzak olması ile seyircinin takdirini toparlayan Gökhan Keser’in SMS sıralamasındaki yeri büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Survivor’da Gökhan elendi mi? Gökhan Keser eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Gökhan elendi mi? İşte, detaylar…

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26 Mar 2022 - 07:52 - Survivor 2022

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