Geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir araştırmaya imza atmış olan FBI, suçlu profilleri üzerinden burçları inceledi. FBI’ın ortaya çıkardığı listeye göreyse, bu üç burcun yanından geçmek bile son derece tehlike olabiliyor. Peki, en sapık burçlar hangisidir? İşte yanındayken güvende olamayacağınız o burçlar…

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